مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس تهنئ منظمة خريجي الأزهر بالمولد النبوي

كتب- محمود مصطفى:

زار وفد من مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بديوان عام المنطقة.

وقدم الوفد، التهنئة للشيخ محمد الغرباوي أمين عام بيت العائلة المصرية، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، والدكتور محمد عرابي رئيس منطقة بورسعيد الأزهرية.

وضم الوفد الكنسي، القمص بولا سعد وكيل مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس نائباً عن نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، والقس كيرلس غطاس راعي كنيسة مارمينا، وتم التأكيد على أن المصريين جميعاً يداً واحدة وعلى قلب رجل واحد.