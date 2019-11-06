فرج عامر: وجود "حيوانات نافقة وكاوتش سيارات بصرف صحي الإسكندرية كارثة

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن موجه الطقس السيئ الذي تعرضت له الإسكندرية منذ أيام قليلة كشفت عن وجود مخلفات حديدية وبلاستيكية وأخشاب وحيوانات نافقة بشبكة الصرف الصحي، كادت أن تؤدي إلى كوارث في محطات الرفع وتعرضها للتوقف، خاصة في ظل تعرض الإسكندرية لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة التى جرفت كمية كبيرة من المخلفات الصلبة التي تهدد شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع.

ووصف عامر، في طلب احاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تصريحات مسئولي شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالكارثة التي تهدد بغرق عروس البحر المتوسط والشلل التام داخل ميادينها وشوارعها، إذا ماتعرضت لنوات جديدة من الأمطار والسيول.

وأشار إلى أن مسئولي الشركة أكدوا أن هناك مشكلة تتمثل في وجود كميات كبيرة من القطع الخشبية والحديدية، وصلت طولها إلى 3 أمتار وقطر 50 سم، أصبحت تهدد شبكات الصرف الصحي، خاصة خلال موجه الطقس السيئ الماضية.