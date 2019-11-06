عميد طب قصر العيني: واقعة تشويه مقاعد الانتظار بالمستشفى رهن التحقيق

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إحالة ثلاثة من أفراد الأمن الإداري بعد إلقائهم زيت على مقاعد الانتظار بمستشفى قصر العيني القديم.

وقالت في تصريحات لمصراوي، إن أفراد الأمن حاولوا التغلب على منع المترددين على المستشفى من الجلوس على مقاعد الجيرانيت المخصصة للانتظار أمام مبنى العيادات، وسكبوا عليها كميات كبيرة من الزيت، ما أدى إلى تشويهها بالكامل، واضطرار المرضى للجلوس على الأرض.

وتابعت عميد طب قصر العيني " بمجرد علمي بالواقعة، ذهبت إلى مكان حدوثها ومعي مدير عام المستشفيات، لمتابعة الأمر على أرض الواقع، ورغم أن عملية التنظيف استغرقت ست ساعات، وتم ذلك بصعوبة شديدة، إلا أن المقاعد لم تعد مثلما كانت قبل ذلك".

وأضافت هالة صلاح: "الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أوقف ثلاثة من الأمن الإداري المتسببين في الواقعة، عن العمل وأحالهم للتحقيق للنيابة، والواقعة لا تزال رهن التحقيق حتى الآن".

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، يظهر قيام أحد موظفي الأمن الإداري بمستشفى قصر العيني القديم، بإلقاء الزيت على مقاعد انتظار المرضى لعدم جلوسهم عليها، وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض.