وزير الاتصالات: استخدام الألياف الضوئية لتحسين الإنترنت

كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جارٍ تطوير عدد من مكاتب البريد علي مستوي المحافظات ضمن خطة الوزارة لتطوير وإنشاء عدد من مكاتب البريد، فضلا عن صدور قرارات بتوسيع بعض المكاتب القائمة.

وقال خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن جميع الخدمات المالية للعملاء في تطوير مستمر، ويتم زيادة ماكينات الصراف الألي في المكاتب المختلفة وفقا لخطة هيئة البريد وطبقا للكثافة السكانية.

وعن دور وزارة الاتصالات في مواجهة الشائعات قال: الاختصاص في هذا الصدد منوط بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وحول سوء خدمات الإنترنت قال إن الشركة المصرية للاتصالات قامت باستبدال عدد كبير من الشبكات الأرضية بالألياف الضوئية وجارٍ العمل على إحلال باقي الشبكات، فضلا عن أن شركات الاتصالات تتوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بالمحمول لتحسين خدمات التليفون المحمول.

وأعاد، تأخر توصيل الخدمات بقرى بني صالح والسباعية العليا بسنت كاترين، بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بزيارة تلك المناطق ولوحظ الطبيعة الجبلية لها، ولذا يتم مع الشركات المقدمة للخدمة، وحول عدم وجود شبكات في سيناء، طالب الوزير بتحديد المناطق المرجو وجود خدمة، مشيرا إلى ضرورة وضع الاحتياطات الأمنية في الاعتبار.

وعن توصيل خدمات التليفون الأرضي لبعض قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، أكد أن الشركة ستقوم بدراسة تلك الطلبات وتحديد جدواها.

وفيما يخص جودة الخدمة على الطرق السريعة أكد أنه يتم اجراء قياسات ميدانية لجودة الخدمة عليها والمحاور الرئيسية ويتم نشر التقرير على موقع الجهاز القومي للاتصالات ويعكس جودة الخدمة في كافة انحاء الجمهورية ويتم توقيع الجزاءات على الشركات المتقاعسة، وحول التليفون الأرضي، أشار إلى أنه يتم التعامل معها من خلال مراكز الشكاوى.

وفيما يخص السؤال عن دور المنظمة العربية للتكنولوجيا والمعلومات هي منظمة عربية تعمل تحت رعاية الجامعة العربية ومقرها تونس العاصمة تهدف لتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون بين الدول العربية.