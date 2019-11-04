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    قرار جديد من وزير النقل بشأن رئيس هيئة الطرق والكباري

    04:53 م الإثنين 04 نوفمبر 2019
    قرار جديد من وزير النقل بشأن رئيس هيئة الطرق والكباري

    كامل الوزير

    كتب- أسامة علي:

    وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على الطلب المُقدم من اللواء مهندس نادر سمير، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والخاص بإنهاء إعارته لوزارة النقل من القوات المسلحة وعدم الاستمرار في منصبه رئيساً للهيئة نظراً لظروفه الصحية.

    وأصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس سامي فرج قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

    ووجهت وزارة النقل الشكر للواء مهندس نادر سمير على مابذله من جهد خلال فترة رئاسته لهيئة الطرق والكباري.

    كامل الوزير وزارة النقل هيئة الطرق والكباري نادر سمير

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