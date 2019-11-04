العراقي: لا بد من خلق فرص استثمار في صناعة الإعلام

كتب- مصطفى علي:

قال عمرو العراقي، المدير التنفيذي لمؤسسة "إنفوتايمز"، في جلسة بعنوان "تحديات وفرص الاستثمار في الكيانات الإعلامية الناشئة"، في اليوم الثاني لفعاليات منتدى مصر للإعلام، إن هناك تحديات تواجه صناعة الإعلام من بينها النظر لها كخدمة مجانية تقدم للجمهور، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى، مؤكدا على ضرورة تطوير المنتج الذي يتم تقديمه لضمان الحفاظ على الاستمراريه.

وأوضح "العراقي" خلال الجلسة أنه من السهل على الصحفي أن يتحول إلى "بيزنس مان"، لكن لابد من وجود فكرة ورؤية مسبقة للسيناريو والتفاصيل المتوقعة حتى لا يواجه أي مشكلة بعد البدء في تنفيذها.

وأشار "العراقي" إلى ضرورة خلق فرص للاستثمار في الإعلام بأفكار مختلفة ودراستها للتأكد من احتياج الجمهور لها لضمان نجاحها في حال تنفيذها، مضيفا: "فيه ناس بتفكر مثلا تستثمر في الإعلام وتفكر مثلا تعمل موقع إلكتروني متخصص في تقديم محتوى معين من غير ما تشوف الجمهور محتاجه ولا لأ، وبالتالي بعد فترة بنلاقيه قفل وما قدرش يكمل لأن ماحدش اهتم باللي بيقدمه، ولذلك لازم قبل ما تدفع مبالغ مالية في فكرتك لازم تدرسها".​