القوى العاملة: بدء قبول طلبات راغبي التدريب على "الخدمات البترولية" غدا

القاهرة- أ ش أ:

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة "شلمبرجير" على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والشركة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن التدريب يكون بالمجان لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى ألف جنيه "بدل إقامة" للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن ثلاثين عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

وأضاف الوزير أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب، باليد ،بمقر وزارة القوى العاملة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر) من الساعة 9 صباحا وحتي 2 ظهرا، طوال فترة قبول الطلبات، ويرفق بها السيرة الذاتية بما لا يزيد على صفحة واحدة، وتاريخ الميلاد، والهاتف، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مشيرا إلى عدم قبول أية طلبات غير مستوفاة للشروط.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل الشركة، لافتا إلى أنه سيتم التأمين على جميع المتدربين من الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، كما سيمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة.

وأوضح وزير القةى العاملة أنه عقب قبول الطلبات سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس ، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل القادم.​