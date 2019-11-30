بعد قرار مدها 15 يوما.. كيف تتظلم على استبعادك من بطاقة التموين؟

كتب - محمد سامي:

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم السبت، وبحسب بيان، يأتي ذلك حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وينشر مصراوي صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقا للآتي.

* المستبعدون بسبب مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية

- يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها.

* المستبعدون بسبب امتلاك سيارة أو أكثر

- تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، إضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

* المستبعدون بسبب استهلاك كهرباء عالية

يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، إضافة إلي صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

* المستبعدون بسبب استهلاك فاتورة محمول عالية

- يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

* المستبعدون بسبب حيازة زراعية

- تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدي حيازته لأرض زراعة من عدمه ومساحة الحيازة وصورة من البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدون بسبب مصاريف دراسية عالية

- يتم تقديم شهادة معتمدة من المديرية التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، بالإضافة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدون بسبب جمارك عاليه

- إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك بالإضافة إلي بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدون بسبب ضرائب مرتفعة

- إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعه سنويا إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

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