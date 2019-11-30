التموين: مد فترة تقديم التظلمات للمحذوفين من البطاقات حتى هذا الموعد

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم السبت، وبحسب بيان، يأتي ذلك حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية قرر مد فترة تلقي التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بعدما كان آخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وجرى استقبال التظلمات ورقيا مدعومة بالمستندات التي تثبت صحة موقف المواطن وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يوما يتم إعادة من يثبت أحقيته للدعم، بحسب وزارة التموين.

ووفقا للتعميم الوزاري الصادر في شهر سبتمبر الماضي، تستقبل مكاتب التموين تظلمات البطاقات ثم إرسالها إلى المديريات في كافة المحافظات لتقوم بدورها بإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لمراجعة وفحص التظلمات مع مركز المعلومات والنظم بوزارة الإنتاج الحربي، وفي حالة عدم الرد على صاحب التظلم خلال 15 يوما يتم إعادته إلى منظومة دعم السلع.

كانت وزارة التموين أعلنت المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، بالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيانا بإجمالى مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ أوبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي محددات لجنة العدالة الاجتماعية ويتم فحص التظلمات ومن يثبت أحقيته يتم إعادته إلى منظومة صرف السلع وإلغاء الرسالة التي تظهر على بون الصرف له وتفيد بأنه غير مستحق أو من خلال أيضا إرسال رسالة على التليفون المحول الخاص به حول نتيجة تظلمه، وذلك في إطار الحرص على عدم المساس بأى شخص يستحق الدعم.​​