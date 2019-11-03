"أكور للضيافة" تعلن تجديد منتجع شاطئي في شرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مجموعة الضيافة "أكور"، إطلاقها لعلامة "بولمان" للمرة الأولى في مصر عقب توقيع اتفاقية إدارة وتجديد منتجع شاطئي في شرم الشيخ.

وعقدت المجموعة شراكة مع شركة الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية لإدارة منتجع بروميناد خليج نعمة، الذي يضم 520 غرفة بمنطقة خليج نعمة السياحي الشهير بجوار منتجع نوفوتيل شرم الشيخ.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فور إتمام عملية انتقال الإدارة بالمنتجع والتي من المقرر لها أواخر عام 2019 وبداية عام 2020، سيتم تشغيل الفندق بدون علامة تجارية "تحت إدارة أكور" إلى حين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد المقسمة على مرحلتين، التي ستتم وفق معايير علامة بولمان التجارية.

وسيتم تغيير اسم منتجع بروميناد خليج نعمة إلى بولمان شرم الشيخ في بداية عام 2021، عقب إتمام عملية تجديد منطقة الشاطئ الخاصة بالفندق والتي تحتوي على 216 غرفة، على أن تتم متابعة الأعمال بالجهة المطلة على الجبل الخلابة بالمنتجع والتي تتضمن 304 غرف إضافية ومن المقرر إطلاقها في أوائل عام 2023.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لأكور بالشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية لإطلاق هذا المشروع المتميز والذي يمنح أكور فرصة استثنائية لإدارة هذا الفندق الرائع وإطلاق علامة بولمان من خلاله في ريفييرا البحر الأحمر الفريدة، حيث أنه يلائم معايير هذه العلامة التجارية الفاخرة".

وأضاف مارك: "يشكل هذا المشروع أيضًا فرصة لإبراز كافة قدرات وإمكانيات علامة بولمان بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن بعد الانتهاء من عمليات التجديد الكبرى المقررة للمنتجع، سيصبح وجهة متميزة للأعمال والترفيه".

من ناحيته، قال المهندس عصام أحمد فتحي نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية: "كشركة رائدة في مجال استثمار وامتلاك وتطوير مشاريع الضيافة من فئة الخمس نجوم بمصر، كنا نبحث عن شركة إدارة فنادق تتمتع برؤية مماثلة لرؤيتنا لتطوير منشآتنا. أكور، بخبراتها المحلية والعالمية في مجال الضيافة والتي تتناسب مع رؤيتنا لخليج نعمة، تعتبر الشريك الأنسب لتولي إدارة هذا المنتجع وتجديده ليتحول إلى علامة مميزة بشرم الشيخ".

وتابع: "ستشهد المرحلة الأولى من برنامج تجديد المنتجع المنطقة الشاطئية بالأكمل وتتضمن 216 غرفة بينما سيتم تشغيل الجهة المطلة على الجبل بدون علامة تجارية تحت إدارة أكور، وفور الانتهاء من عمليات تجديد المنطقة الشاطئية المقرر لها يناير 2021، سيتم إطلاق اسم بولمان على هذه المنطقة من المنتجع لتنطلق بعد ذلك أعمال المرحلة الثانية من تجديد الجهة الجبلية من المنتجع والتي تشمل 304 غرف.

وسيتم الانتهاء من أعمال التجديد بالمنتجع وتحديثه بالكامل وفق معايير العلامة التجارية لبولمان بحلول شهر يناير 2023، حيث سيتضمن على 520 غرفة وجناح بمساحات تتراوح ما بين 35 و120 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مطعمين فاخرين يقدمان تجربة طهي جديدة ومبتكرة على مدار اليوم و3 مطاعم متخصصة وأربعة بارات ولاونجات، بالإضافة إلى منتجع صحي ومرافق رياضية ومسبح للكبار وآخر للأطفال مع مناطق للعب ومركز للرياضات المائية والغوص ومنطقة للتسوق تضم متجرًا للمجوهرات وصالون للعناية بالجمال والشعر ومحلات لبيع الهدايا والأزياء والتصوير الفوتوغرافي.

ويعتبر خليج نعمة من أشهر المناطق السياحية في شرم الشيخ ويمتاز بشواطئه المميزة ومرافق الترفيه الرائعة. وسيشكل منتجع بولمان شرم الشيخ إضافة جديدة ومتميزة إلى الوجهة بتصميماته الفريدة التي تجمع الأناقة مع الطابع العملي وبما يقدمه من خدمات فريدة وتكنولوجيا متطورة ومأكولات صحية متوازنة ومرافق رياضية استثنائية، كلاً بموقع واحد مركزي ومتميز.

وبتوليها إدارة هذا المنتجع، تعزز أكور مكانتها كأكبر مشغل فندقي في منطقة شرم الشيخ، حيث تدير أكثر من 500 غرفة في الوجهة.

وعلى مدار مصر، تدير المجموعة حاليًا 338 غرفة من خلال 25 منشأة سياحية ولديها حوالي 7 آلاف غرفة إضافية من خلال 19 فندقًا قيد التطوير، بما في ذلك منتجع بولمان الجديد. هذا بالإضافة إلى 8 فنادق عائمة بنهر النيل والتي تضم 405 غرف. ​