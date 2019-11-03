بالصور- نائب وزير الكهرباء يفتتح الدورة الـ29 لمعرض "إلكتريكس 2019"

كتب- محمد صلاح:

ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، كلمة في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2019" الذي يقام جنبًا إلى جنب مع فعاليات معرض "Solar-Tec".

وأعرب عسران في كلمته على هامش افتتاح المؤتمر، أن دورة المعرض هذا العام ستكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية، حيث يشارك هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.

وأشار إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليًا، حيث أنه من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع للمعدات الكهربائية ومشروعات قطاع الكهرباء.

وأضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي، بلوغ نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل، حتى جهد 220 كيلوفولت، التي تصنع بالكامل في مصر، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء.

وبلغت نسبة المكون المحلي في مشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج.

وأضاف أنه أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدي) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنس، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، ومشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60% وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.

وقال عسران، إنه يجري العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم (على 5 مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

كما يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات توزيع، وتم حتى الآن انتهاء من تركيب ما يزيد عن 105 آلاف عداد ذكي، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبي نهاية العام الجاري.

ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية ومسبقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وفى ختام كلمته أشار عسران إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تدعيم السوق المصري في مجال التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية، والدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري.