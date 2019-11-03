وزير الآثار يكشف حيثيات اختيار المكرمين في مؤتمر "المصريات"

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن اختيار المكرمين في الدورة الـ12 من المؤتمر الدولي لعلوم المصريات، جاء بشكل مدروس ودقيق ليعبر عن فئات متنوعة من علماء الآثار المصرية عبر العالم.

وقال العناني تعليقًا على تكريم الدكتور زاهي حواس: "إن تاريخ الدكتور حواس معروف للجميع، وراعينا في اختيار المكرمين التنوع المطلوب وأن يعبر كل مكرم عن فئة معينة، واتجاه علمي ما في العالم كله، ولذا اخترنا مكرمًا من ألمانيا ومن اليابان ومن القاهرة".

وأضاف العناني: "لقد اخترنا مكرميّن لهم قدر كبير من العلم، كما أن لهم إسهامات ملموسة مع وزارة الآثار المصرية".