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وزير الآثار يكشف حيثيات اختيار المكرمين في مؤتمر "المصريات"

06:10 م الأحد 03 نوفمبر 2019
وزير الآثار يكشف حيثيات اختيار المكرمين في مؤتمر "المصريات"

الدكتور خالد العناني وزير الآثار

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن اختيار المكرمين في الدورة الـ12 من المؤتمر الدولي لعلوم المصريات، جاء بشكل مدروس ودقيق ليعبر عن فئات متنوعة من علماء الآثار المصرية عبر العالم.

وقال العناني تعليقًا على تكريم الدكتور زاهي حواس: "إن تاريخ الدكتور حواس معروف للجميع، وراعينا في اختيار المكرمين التنوع المطلوب وأن يعبر كل مكرم عن فئة معينة، واتجاه علمي ما في العالم كله، ولذا اخترنا مكرمًا من ألمانيا ومن اليابان ومن القاهرة".

وأضاف العناني: "لقد اخترنا مكرميّن لهم قدر كبير من العلم، كما أن لهم إسهامات ملموسة مع وزارة الآثار المصرية".

مؤتمر المصريات خالد العناني وزير الآثار زاهي حواس علماء الاثار

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