"مضحوك عليها".. نجل الشعراوي يرد على أسما منير بعد هجومها على والده

كتب- محمود مصطفى:

علق أحمد محمد متولي الشعراوي، نجل الشيخ الشعراوي، على ما قالته أسما شريف منير، بأن الشيخ الراحل له بعض الآراء المتطرفة، قائلا: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"، مستدركًا: "والدي كان مؤمن".

وقال في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن من أساءت إلى الشيخ شعراوي مؤخرا "بنت صغيرة مضحوك عليها، والأفضل تجاهلهم".

وأضاف نجل الشعراوي: "والدي كان يغضب حينما كنا نتطوع في الدفاع عنه إذا أسيء إليه، وكان يقول لنا اللي يقول يقول".

وأوضح أحمد متولي: "حين يؤدي الإنسان رسالته ويفعل ما يمليه عليه ضميره وما هو مقتنع به، لن ينشغل باتفاق الناس عليه، فالمولى عز وجل لم يتفق عليه الجميع، فكيف سيتم الاتفاق على الشيخ الشعراوي؟".

وتابع: "يحق لأي شخص الاختلاف مع الشيخ الشعراوي لكن بأدب، بمعنى أن يقول: أنا بعتبر كلامه تطرف، بعيدا عن الشيخ نفسه، أما أن يقال إن الشيخ نفسه متطرف أو يحض على كذا.. هذا كلام مرسل".

وعن اعتذار الإعلامية أسما شريف منير عن الإساءة للشيخ الشعراوي، قال نجله: "تابعت البيان ولكنه اعتذار أقبح من ذنب، وليس من المفترض أن يخطئ الشخص ويعتذر بعد ذلك".

كانت الإعلامية أسما شريف منير، طلبت عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك"، ترشيح شيوخ للاستماع إليهم، وطالبها أحد متابعيها بالاستماع إلى الشيخ الشعراوي ، لترد: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات إلى خلتنى أبطل أشوفوا".

وردت أسما شريف منير، بعدها لتقول: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامي على إني بنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد".

وتعرضت "أسما"، لهجوم من المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها اعتذرت قائلة: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، و كل مافي الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط".

وأضافت: "الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لإني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن ذلة لساني وكلمتي.. وحقيقي أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير.. وربنا عالم نيتي إيه".