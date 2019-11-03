الإسكان: مدن الجيل الأول والثاني لم تنجح لهذا السبب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة، إن عدم نجاح تجربة مدن الجيل الأول والثاني التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي عدم وجود المطورين العقاريين بجانب الدولة في تنفيذ تلك المدن.

أضاف خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري الرابع، أنه بدون وجود المطور العقاري بجانب الدولة لن يكون هناك مدن جديدة، مؤكدا أن الدولة تسعى لتنفيذ البنية التحتية والنواة الأساسية لتنمية المدن والتي تتيحها لها توافر سيولة ضخمة، ليستكمل المطور تلك التنمية فيما بعد.

تابع: وزارة الإسكان تتعامل بآليات جديدة تزيد المجال أمام مشاركة المطورين العقاريين وتعاونهم مع الدولة لتحقيق التنمية، حيث يجري حاليا إنهاء التفاصيل الأخيرة لمبادرة مشاركة المطورين لوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسبة 30% مقابل 70 % للإسكان الحر، لافتا إلى خروج تلك المبادرة للنور قريبا.



أوضح أنه تم وضع اشتراطات موحدة لتنفيذ وحدات سكنية على الأراضي التي تم منحها للأفراد بما لا يحقق العشوائية ويحافظ على المخطط العام لأي مدينة جديدة، فالدولة يجب أن تدعم كل المواطنين بمختلف احتياجاتهم السكنية سواء وحدة أو قطعة أرض يتولى البناء عليها.