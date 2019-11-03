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    بمناسبة المولد النبوي.. الحكومة تعلن موعد الأجازة

    11:58 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    بمناسبة المولد النبوي.. الحكومة تعلن موعد الأجازة

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

    كتب- محمود مصطفى:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

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