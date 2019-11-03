المركزي: الأحد المقبل إجازة في البنوك بمناسبة المولد النبوي

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال البنك في بيان اليوم الأحد، "بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019".

وأضاف: "على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً في وقت سابق بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أعلنت الثلاثاء الماضي أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، وقالت في بيان أصدرته الإثنين الماضي إنه بناء على ذلك فقد تحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعدًا للمولد النبوي الشريف لعام 1441 هجريًا.