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    انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر

    11:32 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
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    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
    • عرض 24 صورة
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    كتب - عبد الله عويس:

    تصوير- علاء أحمد:

    بدأت، صباح اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر، الذي ينظمه النادي الإعلامي، التابع للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار، ويعقد على مدار يومين بالقاهرة.

    ويشهد اليوم الأول للمنتدى جلستي "مناخ الصحافة الجيدة.. الشروط والتحديات القائمة"، و"إعلام الخدمة العامة.. الملكية والقرار التحريري"، وورش "تقنيات إنتاج قصص صحفية باستخدام الموبايل"، و"طرق تبسيط المحتوى الاقتصادي وآليات وصوله للجمهور"، و"تحديات وحلول السرد القصصي البصري"، و"الصحافة الجيدة في العصر الرقمي ومحركات البحث"، و"الضوابط القانونية لممارسة صحفية آمنة"، و"أدوات الصحفي الاستقصائي في تعقب وتبييض الأموال"، و"كيف نمضي في مسار".

    منتدى إعلام مصر النادي الإعلامي المبادرة الدنماركية المصرية للحوار جلسة مناخ الصحافة

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