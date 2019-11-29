"التعليم" تحدد موعد ومكان اختبارات الدفعة الأولى من المعلمين المقبولين للتعاقد

كتب– أسامة علي:

بدأت بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلمين، في إرسال خطابات إلى الدفعة الأولى من المعلمين المقبولين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، لإجراء الاختبارات الطبية والنفسية، والتي تبدأ يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة الثلاثاء الماضي، بدء التعاقد مع 2356 متقدمًا، عقب الانتهاء من مراجعة أوراقهم كدفعة أولى، وتتبقى الاختبارات الطبية والنفسية، موضحة أنه سيتم التعاقد مع دفعتين آخريين، تضم الثانية 29 ألفًا و470 معلمًا، والدفعة الثالثة 54 ألف.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الكشف الطبي والنفسي، ينظمه جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف عمر لـ"مصراوي"، أن الاختبارات ستكون في الفرع الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة 6 أكتوبر فقط.

ومن المقرر أن يتلقى المعلمون الجُدد التدريب اللازم والكافي قبل استلام العمل، بما يتناسب مع استراتيجيات التعلم الحديثة التي تتبناها الوزارة خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، وسيحصلون على كافة الدورات التدريبية التي تتم لجميع أعضاء هيئة التدريس سواء التدريبات على بنك المعرفة أو تنمية مهنية للمعلمين أو إدخال التكنولوجيا في التعلم.

وأكدت الوزارة أنه من المخطط التعاقد مع 120 ألف معلم، لمن يستوفوا الشروط قبل نهاية شهر ديسمبر.