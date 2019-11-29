وزير التعليم العالي يتفقد تطوير طوارئ قصر العيني

القاهرة - أ ش أ:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني بمستشفيات جامعة القاهرة؛ للاطمئنان على حسن سير العمل وفقاً للجدول الزمني المحدد للانتهاء من عملية الإحلال والتجديد بالمستشفى.

وأشاد "عبدالغفار" في بيان اليوم، بسير الأعمال داخل المشروع، والجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات والمرافق بالجودة المطلوبة ، والتي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تجديد وتأهيل مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني؛ وذلك لتحسين الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتمكين المستشفى من استقبال الأعداد المتزايدة من مرضى الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة.

كما استمع وزير التعليم العالي لشرح تفصيلىي حول آخر المستجدات في أعمال التطوير بالمشروع، والذي يقدر بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٨١ مليون جنيه، بسعة ١٠٣ أسر بدلا من ٣٥ سريراً، بالإضافة إلى تجهيز ٥ غرف عمليات، وبنك للدم، ومعمل للتحاليل، وغرفة تعقيم، وصيدلية طوارئ، وقسم للأشعة، وجهاز رنين، وعدد (2) جهاز CT، ( ٣ ) أجهزة سونار، وقسم للعظام، وقسم للقلب والمخ والأعصاب، وبذلك ترتفع السعة الإجمالية للمستشفى إلى ٤٥٠ سريراً.

يذكر أن أعمال التطوير والإحلال والتجديد بالمشروع بدأت منذ شهر يوليو الماضى بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومستشفيات جامعة القاهرة، لتوفير خدمة علاجية متميزة للمرضى، وكذلك تيسير حركة انتقال المرضى داخل مستشفى الطوارئ.