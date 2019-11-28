أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

هاني الناظر مُحذرًا الشباب من الوجبات الجاهزة: تسبب الموت المفاجئ

11:20 م الخميس 28 نوفمبر 2019
هاني الناظر مُحذرًا الشباب من الوجبات الجاهزة: تسبب الموت المفاجئ

الوجبات السريعة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، أسباب ظاهرة الوفاة المفاجأة للشباب والتي انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن كثير منها يرجع إلى إصابات قلبية.

وأوضح الناظر- في منشور على صفحته "فيسبوك"، الخميس- أنه تلاحظ في دراسة حديثة إصابة الكثير من الشباب بتصلب الشرايين، وهو المرض الذي يصيب كبار السن، وتشير أصابع الاتهام العلمية إلى الوجبات سريعة التجهيز، التي يقبل عليها الشباب بشكل كبير.

ودعا رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، البنات والشباب بالابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة حفاظًا على صحتهم وحياتهم الثمينة.

هاني الناظر

هاني الناظر الموت المفاجئ الوجبات السريعة أمراض القلب

الخبر التالى:

براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 8 آلاف فرصة عمل (تفاصيل)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان