وزير الآثار يلقي محاضرة عن الاكتشافات والمشروعات الأثرية في بكين

القاهرة- (أ ش أ):

ألقى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، محاضرة لأكثر من 100 طالب وطالبة بجامعة بكين بالصين عن الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وذلك بحضور رئيس جامعة بكين وقياداتها بالإضافة إلى عدد كبير من علماء الآثار والأكاديميين.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - إلى استعراض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولي بشكل عام والإعلام الصيني بوجه خاص، فضلا عن المتاحف والمشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

ولفت زير الآثار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة والذي من المقرر افتتاحه قريبا و تحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى الأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله للمومياوات الملكية في مركب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

وأشار إلى الأعمال الجارية للمضي قدما في إنشاء المتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

من جانبهم، استفسر الطلاب الصينيون عن العديد من المشروعات الأثرية، مشيدين بالاكتشافات الأثرية الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الطلب السياحة الصينية إلى مصر..كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير.

وعقب المحاضرة، اصطحب رئيس جامعة بكين، وزير الآثار الدكتور خالد العناني، في جولة تفقدية في متحف الجامعة، وتم بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال العمل الأثري والحفائر والمتاحف وتدريب العاملين ومفتشي الآثار.