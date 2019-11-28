محافظ الجيزة: سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين بموقف في إمبابة

القاهرة - أ ش أ:

قرر أحمد راشد، محافظ الجيزة، سحب تراخيص كافة السائقين غير الملتزمين بخطوط السير والممتنعين عن نقل المواطنين بموقف سرفيس شارع الإمام الغزالي بإمبابة حي شمال الجيزة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم الخميس، حيث لاحظ وقوف أعداد كبيرة من المواطنين بموقف السرفيس؛ لرفض السائقين بالموقف ركوب المواطنين لخط رمسيس؛ لرغبتهم في تقطيع المسافة وتحقيق مكاسب مادية أكبر.

وألزم محافظ الجيزة السائقين بالموقف بنقل المواطنين إلى خط رمسيس مع الالتزام بالتعريفة المحددة، كما قام بتجميع بيانات بعض الركاب وأرقام اللوحات المعدنية لسيارات السرفيس؛ للتأكد من التزام السائقين بخط السير، وعدم ترك السائق للمواطنين في نهر الطريق، وذلك حرصا من المحافظ على التأكد من إيصال سائقي السرفيس للمواطنين وفقا لخطوط سيرهم.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس بتدعيم الموقف بسيارات إضافية، والتأكيد على السائقين إما الالتزام بالتعريفة المحددة أو سحب التراخيص، كما وجه بالإعلان عن التعريفة وخط السير في مكان واضح للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وأكد راشد، ضرورة تكثيف الحملات على المواقف والمتابعة المستمرة لها، خاصة الأماكن التي تشهد كثافات سكانية عالية والخطوط الرئيسية، وعدم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين، مع تكثيف الحملات في الفترات الصباحية أثناء نزول المواطنين لأعمالهم.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع المحافظة والإبلاغ الفوري عن السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المحددة وخط السير، وذلك للحد من جشع بعض السائقين غير الملتزمين ولتحقيق الانضباط بالشارع.