السيسي يستعرض أبرز الملفات التي ناقشها مع رئيس المجر

القاهرة - أ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ونظيره المجري يانوش أدير، أشادا بالنتائج التي أسفرت عنها اجتماعات منتدى الأعمال المشترك، مشيرا إلى أنه أطلع رئيس المجر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي ونظيره المجري يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

وأضاف الرئيس السيسى أنه ونظيره المجري اتفقا على أهمية مواصلة التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في ضوء عضوية المجر في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يوجد اتفاق في الرؤى بين البلدين بشأن مواصلة التعاون المشترك في كافة المجالات، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأوضح الرئيس أن مباحثاته مع رئيس المجر ركزت ايضا على سبل التصدى لقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية وضرورة ايجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة ومن بينها أزمتى ليبيا وسوريا، والحفاظ على الدولية الوطنية ، وأهمية توفير واقع جديد تنعم فيه شعوب منطقة الشرق الاوسط بالتقدم والتطور.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضا تطورات الأوضاع فى منطقة الشراق الأوسط وجهود تسوية القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية .

وأكد الرئيس أهمية الصداقة الخاصة بين الشعبين والبلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي ومواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجه البلدين .