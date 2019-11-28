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السيسي: اتفقت مع رئيس المجر على تعزيز التعاون الثنائي

01:49 م الخميس 28 نوفمبر 2019
السيسي: اتفقت مع رئيس المجر على تعزيز التعاون الثنائي

الرئيس السيسي ونظيره المجري

القاهرة - أ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع نظيره المجري يانوش أدير، على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس السيسي ونظيره المجري يانوش أدير، عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس المجري والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تمثل خطوة هامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمجر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن زيارة رئيس المجر تعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين واصفا المباحثات بأنها مثمرة.

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السيسي رئيس المجر يانوش أدير قصر الاتحادية

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