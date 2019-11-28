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بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره المجري

11:46 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره المجري

الرئيس السيسي ونظيره المجري

القاهرة - أ ش أ:

بدأت صباح الخميس بقصر الاتحادية، المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسوف يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما الرسمية.

كان السيسي قد التقى رئيس جمهورية المجر فى سبتمبر الماضى فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،كما قام الرئيس السيسي بزيارتين للمجر الأولي في يونيو عام 2015 والثانية عام 2017 حيث حضر اجتماع قمة تجمع " الفيشجراد" الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر.

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السيسي قصر الاتحادية رئيس جمهورية المجر يانوش أدير

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