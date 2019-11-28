السيسي يلتقي رئيس المجر اليوم.. ومؤتمر صحفي بقصر الاتحادية
11:18 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
القاهرة - أ ش أ:
يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بقصر الاتحادية، الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية عقب انتهاء المباحثات بين الرئيسين.
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