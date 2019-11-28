أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

السيسي يلتقي رئيس المجر اليوم.. ومؤتمر صحفي بقصر الاتحادية

11:18 ص الخميس 28 نوفمبر 2019
السيسي يلتقي رئيس المجر اليوم.. ومؤتمر صحفي بقصر الاتحادية

السيسي يلتقي رئيس المجر

القاهرة - أ ش أ:

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بقصر الاتحادية، الرئيس يانوش آدير رئيس جمهورية المجر.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية عقب انتهاء المباحثات بين الرئيسين.

هذا المحتوى من

السيسي رئيس المجر قصر الاتحادية مؤتمر صحفي يانوش آدير

الخبر التالى:

بدء المعرض التعليمي السنوي للمتحف المصري بالتحرير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينها أدوية أطفال.. الصحة تُحذر من 80 دواءً في 2019 (منشورات بالأسماء)