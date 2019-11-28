حدث ليلاً| تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوي.. وتصريحات المحافظين الجدد

كتب - مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

ورقي وإلكتروني وملاحق.. خريطة امتحانات طلاب أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تقرر لها يناير المقبل لجميع الطلاب بنظام "أوبن بوك".

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وزير التعليم: امتحان مارس لأولى ثانوي هدفه التدريب على التابلت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الأول الثانوي، يشترط عقد امتحانين، يحسب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب.

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أول إجراء من جامعة القاهرة بشأن امتحان "نوسة" بكلية إعلام

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية بوضع امتحان جديد "للميدتيرم" في مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى وإعادة امتحان الطلاب.

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محافظ كفر الشيخ الجديد: تحسين الخدمات للمواطنين أبرز توجيهات السيسي

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم اليوم بعد حلف اليمين الدستورية، ارتكزت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في مجال التعليم أو الصحة أو شبكات المرافق.

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محافظ الإسكندرية الجديد: "الاهتمام بالمواطنين" أهم توجيهات السيسي للمحافظين

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالمحافظين الجدد عقب حلف اليمين وكلفهم بمجموعة من التوجيهات، مشيرًا إلى أنه كان في مقدمة هذه التوجيهات ضرورة الاهتمام بالمواطنين وحل مشاكلهم والنزول للشارع.

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محافظ الدقهلية الجديد: الصحة والتعليم والخدمات المتميزة أبرز توجيهات السيسي

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المحافظين الجدد عقب حلف اليمين بالاهتمام بملفات الصحة والتعليم وتحسين البيئة الاجتماعية للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

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تشييع جنازة طفل قتله مالك مخبز بسبب "علبة سجائر" في الشرقية (صور)

شيع المئات من أهالي حي "أبو سالم" التابع لدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، مساء الأربعاء، جنازة الطفل "ياسين" الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على يد صاحب فرن تعدى عليه بالضرب بعدما أضاع 20 جنيهًا قيمة علبة سجائر، طلب منه المتهم شرائها.

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محافظ بني سويف الجديد: سنعمل على نقل تجربة التحول الرقمي للمحافظة

قال الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المحافظين الجدد عقب حلف اليمين الدستورية بالتواجد مع الناس في الشارع وحل المشكلات سريعًا، لكي يشعر المواطنين بالتغيير في أسرع وقت.

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"تضامن النواب" تناقش إنشاء صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الأربعاء اجتماعًا، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

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مصطفى الفقي يكشف أسباب استبعاد مبارك لـ"الجنزوري" من منصب رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه لم يعد هناك اهتمامًا بشخصيات الوزراء مع تحولهم لوزراء فنيين، مشيرًا إلى أن الوزير في مصر قبل ثورة 1952 كان سياسي مقارنة بما حدث بعد الثورة من اختيار وزراء فنيين وتكنوقراط.

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تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك وتويتر عبر تطبيقات خارجية

أتاحت ثغرة أمنية الحصول على بيانات المئات من مستخدمي "فيسبوك" و"تويتر"، عبر نظام تشغيل "أندرويد".

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"تويتر" ترسل تحذيرًا هامًا لمستخدميها غير النشيطين

أرسلت شركة "تويتر" تحذيرًا لأصحاب الحسابات غير النشطة، ممن لم يدخل إلى حسابه منذ أكثر من 6 أشهر، بأنها ستقوم بحذف حساباتهم في حال عدم تسجيلهم الدخول مرة أخرى قبل 11 ديسمبر المقبل.

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بعد وفاة طالب داخل مدرسته بحدائق القبة.. التحريات: لا توجد شبهة جنائية

توفى طالب بالمرحلة الإعدادية بعد سقوطه مغشيا عليه أثناء وجودة داخل مدرسته بمنطقة حدائق القبة.

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"يضم قطعًا أثرية مهمة".. "الأعلى للآثار" يعلن عن كشف جديد قريبًا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن كشفًا أثريًا جديدًا سيجري الإعلان عنه قريبًا، ويضم قطع أثرية مهمة.

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مصرع 15 مدنيًا فى انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان

لقى 15 مدنيًا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي شمالي أفغانستان.

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باكستان تنتقد الصمت الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير

انتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان، الأربعاء، التزم الدول الكبرى الصمت حيال ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الهندية في إقليم كشمير من أجل حماية مصالحها المتبادلة مع الهند.

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الرئيس الموريتاني يجدد تصميمه على الوفاء بالتزاماته الانتخابية

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ العزواني تصميمه على الوفاء بما تعهد به خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته لسدة الحكم في يونيو الماضي.

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هونج كونج تأسف بشدة لتوقيع ترامب على مشروعي قانون يدعمان المتظاهرين

أعربت هونج كونج عن "الأسف الشديد" بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المتظاهرين.

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