من هو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد؟

كتب - حاتم أبو النور:

أدى اللواء أشرف عطية عبدالباري علي، محافظ أسوان الجديد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفًا للواء أحمد إبراهيم، محافظ الإقليم السابق.

وفي أول تصريح له، قال اللواء أشرف عطية لمصراوي، إنه سيضع ملفات التعليم والصحة على رأس أولوياته في العمل خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالملفات الخاصة ببناء الإنسان المصري.

اللواء أشرف عطية خريج الدفعة 78 سلاح المشاه، وتقلد العديد من المناصب بالقوات المسلحة حتى وصل إلى منصب مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة.

حصل "عطية" على بكالوريوس التجارة في جامعة عين شمس شعبة إدارة أعمال.

وخلال عمله بالقوات المسلحة، تقلد اللواء أشرف عطية العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات، منها: ميدالية 25 يناير 2011، وميدالية 30 يونيو 2013، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

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