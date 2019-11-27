رئيس الأركان يبحث مع قائد القوات البرية اليونانية تعزيز التعاون العسكري

كتب - محمود مصطفى:

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مع الفريق جورجيوس كامباس قائد القوات البرية اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة للبلدين.

وأكد الفريق محمد فريد عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أشاد قائد القوات البرية اليونانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة للبلدين، مؤكداً توافق الرؤى الإستراتيجية المصرية اليونانية فى العديد من المجالات .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .