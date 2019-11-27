"الوزراء": التعاقد مع "المصرية للاتصالات" لتوفير البنية التحتية للتحول الرقمي

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، بدءاً من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وعقب تنفيذ المرحلة الأولى ينتقل المشروع إلى محافظات: الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان، بجانب النشر الأفقي على مستوى المحافظات لمجموعة من الخدمات الأساسية والتي يأتي من بينها: التوثيق، والمرور، والتموين، والنيابات، كمرحلة ثانية، ثم الانتهاء بالنشر لجميع الخدمات، كمرحلة نهائية، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع التحول الرقميّ للدولة، بكافة مراحله على مستوى المحافظات؛ خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات هي الوحيدة المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء -خلال الاجتماع ذاته- على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة، بشأن مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 .

ويهدف هذا التعديل إلى اتاحة مبلغ جديد للمشروع؛ بهدف الاستمرار في تحقيق أهدافه والتي تتمثل في الإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، إلى جانب زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعي لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.