المصرية للمطارات: التعاقد مع بيوت أزياء لتوريد زي للعاملين بمطار الغردقة

كتب- طه عبيد:

عقد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، اجتماعا مع العاملين بمطار الغردقة، ووجه الشكر لجميع العاملين على مجهوداتهم الفعالة في إدارة مطار من أهم المطارات المصرية والذى يتصدر ارقام غير مسبوقة في استقبال الركاب.

وأضاف النشار، في تصريحات له، أنه تم التعاقد مع أحدث بيوت الأزياء لتوريد الزي الموحد للعاملين ديسمبر المقبل، للحفاظ على الصورة المشرفة للعاملين، كما تم التعاقد مع الشركة الموردة للزي على عمل كارت خصومات للموظف للاستفادة الشخصية، كما تم تطبيق زيادة البدلات الخاصة بالمطارات المدرة للربح، وأضاف حرصه الدائم على الوقوف بجانب العاملين في مواجهة أي عقبة تواجههم.

وأوضح النشار: فيما يخص الحالات الإنسانية الحرجة التي تخص العاملين، تم عرضها على وزير الطيران، وتقديم كل الإمكانيات لمساعدة العاملين في المقر والمطارات وفقا لكل حالة.

ونفى ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة العاملين، وأعلن تكليف وزارة الطيران المدني للجنة أجور تختص بدراسة زيادة مرتبات العاملين وتستكمل اللجنة أعمالها للوصول لمقترح لعرضه على وزير الطيران المدني، وأن اللجنة لم تعرض مقترح الزيادة حتى الآن.

وحث النشار العاملين على تحري الدقة في تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يصل إليهم من أخبار، لتجنب الشائعات التي من شأنها عرقلة العمل.