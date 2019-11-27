وزيرة الصحة تتجاهل لقاء أطباء التكليف.. والنقيب: لجنة لمقابلة رئيس الوزراء

كتب- أحمد جمعة:

تجاهلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموعد الذي حددته لعقد اجتماع موسع مع شباب أطباء التكليف، بحضور نقيب الأطباء، اليوم الأربعاء.

وحضر عدد من شباب الأطباء إلى مقر نقابة الأطباء بقصر العيني صباح اليوم، تمهيدا لمقابلة وزيرة الصحة، قبل أن يخبرهم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بفشل محاولته للتواصل مع الوزيرة لعقد الاجتماع، قبل أن يخبره مدير مكتبها قبل قليل، بتأجيله. بحسب ما قاله.

كانت وزيرة الصحة أرسلت خطابا إلى نقابة الأطباء، السبت الماضي، دعت فيه لعقد اجتماع اليوم، مع أطباء التكليف من دفعتي سبتمبر التكميلية 2019، ودفعة تكليف مارس 2020.

جاء خطاب الوزيرة للاعتذار عن لقاء سبق وأن دعت له النقابة يوم السبت، للتناقش بشأن أزمة التكليف الأخيرة.

وقال نقيب الأطباء في كلمته اليوم، إن الوزيرة تجاهلت اجتماعها مع شباب أطباء التكليف اليوم، رغم أنها هي من حددت الموعد للقائهم.

وأوضح أنه من المقرر تشكيل وفد من حكماء المهنة لعرض أزمة التكليف الأخيرة على رئيس الوزراء.

وتواصل مصراوي مع خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، لكنه لم يرد.

وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

لكن وزارة الصحة مضت قدمًا في تطبيق النظام الجديد، وأعلنت تقدم قرابة 40% من أطباء دفعة سبتمبر؛ للتسجيل في نظام التكليف الجديد.

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