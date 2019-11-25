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زاهي حواس: إعلان سبب وفاة "توت عنخ آمون" 2020

11:43 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
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كتب - محمد عاطف:

ألقى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصرية، محاضرة عن الآثار المصرية بجمهورية صربيا، بحضور السفير المصري عمرو الجويلي، وسفير صربيا بمصر السابق دراجن، بحضور حوالي ألف شخص.

وتحدث "حواس"، عن الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول والمتحف المصري الكبير وأسرار الأهرامات وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك والبحث عن نفرتيتي.

وقال "حواس"، إنه بعد 12 عام من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيرس ماجنا، لا يوجد أي أدلة لدفن كليوباترا في هذا المكان.

ويرجح زاهي حواس، أن تكون الملكة "كليوباترا" دفنت في المقبرة التي صنعت بجوار القصر وهي الآن أسفل المياه، مؤكدًا أنه في عام 2020 سنعلن للعالم أجمع كيف مات الملك توت عنخ آمون.

وبعد المحاضرة أقام سفير صربيا السابق بمصر "دراجن"، حفل عشاء لاستقبال "حواس" بحضور العديد من المثقفين والسياسيين ورؤساء البنوك.

زاهي حواس الآثار توت عنخ أمون صربيا عمرو الجويلي

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