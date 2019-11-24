التصفيات الأولية الأحد.. شروط وتفاصيل المسابقة العالمية للقرآن

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء التصفيات الأولية للمسابقة العالمية الـ27 للقرآن الكريم، يومي الأحد والاثنين، الأول والثاني من ديسمبر المقبل، في ديوان عام الوزارة، تمهيدًا لعقد التصفيات النهائية.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن الفرع الأول للمسابقة يشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا).

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الفرع الثاني يشمل: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا).

أما الفرع الثالث فيشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية، والفرع الرابع يشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة).

ولفت إلى أن إجمالي جوائز المسابقة يصل إلى مليون و50 ألف جنيه، كما يلي:



الفرع الأول:

الفائز الأول 180 ألف جنيه، والثاني 140 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه.

الفرع الرابع:

الفائز الأول 120 ألف جنيه والثاني 110 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تخصيص فرع خاص لحفظة كتاب الله (عز وجل) من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع.

ومن المقرر أن يكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، شهر رمضان المقبل.