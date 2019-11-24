وفد برلماني يتوجه إلى جيبوتي لحضور مؤتمر الجمعيات البرلمانية الأفريقية

القاهرة - أ ش أ:

غادر القاهرة صباح اليوم الأحد، النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جيبوتي؛ للمشاركة في أعمال الدورة 75 للجنة التنفيذية والمؤتمر ال 42 لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية الأفريقية.

ويحضر رضوان فعاليات المؤتمر، التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، ممثلا لمجلس النواب المصري وبوصفه نائب رئيس اتحاد البرلمان الإفريقي.

يضم الوفد البرلماني المرافق لرضوان كلا من النائب مني منير وأحمد وائل المشنب عضو لجنة الشؤون الإفريقية و اللجنة التنفيذية فى اتحاد الجمعيات البرلمانية الإفريقية. ​