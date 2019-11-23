أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

قطع تملأ متحف كامل.. العناني: جبانة الحيوانات المقدسة اكتشاف "غير مسبوق"

11:57 ص السبت 23 نوفمبر 2019
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن اكتشاف جبانة الحيوانات المقدسة، الذي تم الإعلان عنه اليوم السبت، ليس كشفًا عاديًا أو خبيئة مثل باقي الاكتشافات، واصفًا إياه بـ"غير المسبوق" الذي يمكن أن يملأ متحف كامل.

وأضاف العناني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الكشف الأثري الجديد في منطقة آثار سقارة: "شغلتنا خبيئة العساسيف في الأقصر عن إعلان هذا الكشف، ورب ضارة نافعة، فقد تعاظمت الاكتشافات وتوالت بشكل مذهل، وعثرنا على العشرات من مومياوات الحيوانات".

وحول الاكتشافات الأثرية الجديدة، قال العناني إن هناك كشف جديد خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو كشف أثري فريد من نوعه أيضًا، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة، مازالت لم تكشف أغلب أسرارها وأن باطن الأرض تحتوي الكثير والكثير من القطع الأثرية التي لا مثيل لها في العالم.

وحول أغرب الأمور التي وجدها العناني، في كشف اليوم، قال: "وجدنا تمثالًا للمعبودة نيت وهي إلهة الغزل والنسيج وموطنها الأصلي يعود إلى منطقة نيت في الغربية".

وعرضت الوزارة عددًا من القطع الأثرية التي تم اكتشافها، تضم مومياوات لحيوانات وطيور محنطة، بألوان وأحجام مختلفة.​

جبانة الحيوانات المقدسة خالد العناني وزير الآثار منطقة آثار سقارة الاكتشافات الأثرية

الخبر التالى:

يوفر 10 آلاف فرصة عمل.. إقبال كبير على ملتقى "شغلني" للتوظيف
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان