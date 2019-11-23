قطع تملأ متحف كامل.. العناني: جبانة الحيوانات المقدسة اكتشاف "غير مسبوق"

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن اكتشاف جبانة الحيوانات المقدسة، الذي تم الإعلان عنه اليوم السبت، ليس كشفًا عاديًا أو خبيئة مثل باقي الاكتشافات، واصفًا إياه بـ"غير المسبوق" الذي يمكن أن يملأ متحف كامل.

وأضاف العناني خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الكشف الأثري الجديد في منطقة آثار سقارة: "شغلتنا خبيئة العساسيف في الأقصر عن إعلان هذا الكشف، ورب ضارة نافعة، فقد تعاظمت الاكتشافات وتوالت بشكل مذهل، وعثرنا على العشرات من مومياوات الحيوانات".

وحول الاكتشافات الأثرية الجديدة، قال العناني إن هناك كشف جديد خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو كشف أثري فريد من نوعه أيضًا، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة، مازالت لم تكشف أغلب أسرارها وأن باطن الأرض تحتوي الكثير والكثير من القطع الأثرية التي لا مثيل لها في العالم.

وحول أغرب الأمور التي وجدها العناني، في كشف اليوم، قال: "وجدنا تمثالًا للمعبودة نيت وهي إلهة الغزل والنسيج وموطنها الأصلي يعود إلى منطقة نيت في الغربية".

وعرضت الوزارة عددًا من القطع الأثرية التي تم اكتشافها، تضم مومياوات لحيوانات وطيور محنطة، بألوان وأحجام مختلفة.​