تضمنت 82 مخالفة.. "مصراوي" ينفرد بنشر لائحة جزاءات "الوطنية للإعلام"

كتب- مصطفى علي:

حصل (مصراوي) على تفاصيل لائحة جزاءات الهيئة الوطنية للإعلام، التي أعدتها الهيئة ووزعتها على كافة قطاعاتها.

وتضمنت اللائحة 3 أبواب و24 مادة، بينما احتوت على 82 مخالفة يُعاقب عليها وفقًا للائحة.