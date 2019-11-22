تضمنت 82 مخالفة.. "مصراوي" ينفرد بنشر لائحة جزاءات "الوطنية للإعلام"
05:40 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى علي:
حصل (مصراوي) على تفاصيل لائحة جزاءات الهيئة الوطنية للإعلام، التي أعدتها الهيئة ووزعتها على كافة قطاعاتها.
وتضمنت اللائحة 3 أبواب و24 مادة، بينما احتوت على 82 مخالفة يُعاقب عليها وفقًا للائحة.
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