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تضمنت 82 مخالفة.. "مصراوي" ينفرد بنشر لائحة جزاءات "الوطنية للإعلام"

05:40 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
تضمنت 82 مخالفة.. "مصراوي" ينفرد بنشر لائحة جزاءات "الوطنية للإعلام"

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصطفى علي:

حصل (مصراوي) على تفاصيل لائحة جزاءات الهيئة الوطنية للإعلام، التي أعدتها الهيئة ووزعتها على كافة قطاعاتها.

وتضمنت اللائحة 3 أبواب و24 مادة، بينما احتوت على 82 مخالفة يُعاقب عليها وفقًا للائحة.

الهيئة الوطنية للإعلام لائحة جزاءات

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