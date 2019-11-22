أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

"الزراعة" تكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

10:40 ص الجمعة 22 نوفمبر 2019
"الزراعة" تكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية

حظائر ماشية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وأي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المزارعين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(.

المواشي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فرض ضريبة وزارة المالية

الخبر التالى:

الحكومة ترد على أنباء بيع صندوق مصر السيادي أصول الدولة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على "شائعة" اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي (بيان رسمي)