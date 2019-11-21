بالصور.. الآثار تنظم احتفالية للأطفال بالمتحف المصري

كتب- محمد عاطف:

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجامباولو كانتيني السفير الإيطالي، أطفال المدارس المصرية في احتفالاتهم بأعياد الطفولة بالمتحف المصري بالتحرير.

وأقامت وزارة الآثار، الاحتفالية بالتعاون مع السفارة الإيطالية مسار تعليمي للأطفال بحديقة المتحف.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار إعلان عام 2019 "عام التعليم في مصر"، والتعاون بين مصر وإيطاليا لعمل هذه المبادرة لتبادل الخبرات من أجل إثراء الوعي الثقافي والأثري للنشئ الصغير والأجيال القادمة.

كما تسلط الضوء وزارة الآثار بالاهتمام والعناية الكبيرين لتثقيف الأطفال والنشيء بنشر ورفع التوعية الأثرية والثقافية لديهم عن التراث الحضاري وآثار وطنهم، ودليل على ذلك تعاون الوزارة مع مختلف البعثات الأثرية الأجنبية في مشروعات تعليمية للأجيال القادمة.

وشاركت في هذا الاهتمام اليوم البعثات الأثرية الإيطالية ليس فقط لأهمية نشر الثقافة عن التاريخ ودوره في تكوين وترسيخ المبادئ الإنسانية لدى النشئ ولكن أيضا إيمانا بأنه كلما زاد الوعي لدى الأطفال بقيمة التراث الأثري والحضاري الذي تتمتع به مصر كلما زادت الرغبة والإصرار على حماية هذا التراث.

ويمكن اعتبار هذه المبادرة "رحلة خاصة لاكتشاف الكنوز المصرية" من خلال معرض وورشة تعليمية تفاعليه مخصصة للأطفال تم تنظيمها بالمتحف المصري بالتحرير.

وهي عبارة عن مسار يأخذ الاطفال في جولة عبر المدن المختلفة في مصر و التعرف على مختلف الاثار الموجوده بها و البعثات الأثرية التي تعمل بمدن و محافظات مصر.

في نهاية الجولة أهدى وزيري الآثار والتضامن الاجتماعي، شهادات تقدير للأطفال وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه، كما ألقى الأطفال أغنية مستوحاة من ترنيمة الإله آتون المشهورة التي تعود تقريبا لنحو 1345 قبل الميلاد، قام بتلحين الموسيقي شادي فرنسيس.

كما تم تقديم كتاب مخصص للأطفال يتناول تاريخ مصر، قام بتنفيذه مركز الآثار الإيطالي للمعهد الثقافي الإيطالي ومتحف روفيريتو (مؤسسة متحف الحضارة – روفيريتو) بالتعاون مع وزارة الآثار، كذلك تم تقديم كتاب آخر للأطفال قامت بتنفيذه وزارة الاثار.