نائب: زيارة السيسي لألمانيا تعزز جهود التنمية

كتب - أحمد علي:

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا، تساعد في تعزيز جهود التنمية في أفريقيا، والتأكيد على الدور الرائد لمصر في أفريقيا خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار في بيان اليوم، إلى أهمية الزيارة ودورها في زيادة حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة لمصر وهو ما تطمح له مصر في علاقاتها مع مختلف الدول خاصة بعد إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين الأجانب.

وأوضح متولي أن استثمارات ألمانيا زادت بنسبة تصل إلى 30% في آخر ٣ سنوات، وتسعى مصر لمزيد من التبادل التجارى وفتح منافذ للصادرات، وتولي الشركات الألمانية اهتمامًا كبيرًا بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرًا إلى وجود نحو 1215 شركة ألمانية تعمل في مصر في القطاعات المختلفة.

وأشار النائب إلى أن مصر تحتاج إلى الخبرات الألمانية باعتبارها أنها واحدة من أهم الخبرات على مستوى العالم خاصة في مجال الصناعة، حيث يمكن الاستفادة من ألمانيا في العديد من الصناعات خاصة صناعات السيارات، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التعليم، حيث تسعى الدولة المصرية لتطوير التعليم الفنى حتى يصبح متفقًا مع معايير الجودة العالمية، وتعتبر ألمانيا من أبرز الدول الأوروبية المهتمة بالتطوير ودعم مصر ماليًا وفنيًا في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج.

​