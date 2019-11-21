محافظ الجيزة: نقل 12 "كشك" من مدخل محطة مترو المنيب

الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة، نقل 12 "كشك" من مسار مدخل محطة مترو أنفاق المنيب بحي جنوب الجيزة، وتسكينهم بالأماكن المخصصة لهم بعيداً عن مجرى الطريق.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد - في بيان اليوم- إن الأكشاك كانت تعيق حركه المارة من المواطنين لإشغالها مسار الطريق وتعديهم عليه من خلال عرض المنتجات والسلع، موضحا أن المحافظة تلقت العديد من طلبات المواطنين بالبحث عن مكان بديل للأكشاك.

ونوه المحافظ بأنه تم نقل الأكشاك بعيداً عن حركه المشاة بمحيط المحطة حفاظاً علي مصدر رزق العاملين بها، مؤكداً أنه ستتم متابعة الأكشاك دوريا للتأكد من التزامهم بالأماكن المخصصة لهم وفي حال المخالفة سيتم سحب الكشك من المخالف وإزالته كإجراء رادع.

وأشار راشد إلى أنه تم شن حملات مكبرة بمنطقة المنيب وأسفل كوبري عباس، أسفرت عن رفع مئات من حالات الإشغال والتعديات للمقاهي والمحلات والمنشآت التجارية وعربات المأكولات والباعة الجائلين، وشارك فيها أكثر من 25 سيارة ومعدة وتم إيداع كافة المضبوطات بمخازن حي جنوب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الجيزة تامر أبو النجا، أنه تم تجهيز باكيات حديدية للأكشاك المرخصة بمحيط محطة المنيب لتنظيم أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن الحملات جاءت بمشاركة مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق وحى جنوب الجيزة، مددا على استمرار الحملات بناء على توجيهات المحافظ لإعادة الانضباط للشارع .