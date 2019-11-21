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"أطفال المجد".. معرض أثري بمتحف النسيج المصري

12:44 م الخميس 21 نوفمبر 2019
"أطفال المجد".. معرض أثري بمتحف النسيج المصري

متحف النسيج المصري

كتب - محمد عاطف:
ينظم متحف النسيج المصري يوم الأحد، معرضاً للآثار المؤقتة تحت عنوان، "أطفال المجد"، إطار احتفالات المتاحف المصرية بأعياد الطفولة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، في بيان اليوم، أن المعرض سيستمر لمدة شهرين ليعرض مجموعة من ملابس الأطفال على مر العصور بعضها يعرض لأول مرة، لإظهار مدى ما كان يتمتع به الأطفال المصريون من اهتمام ورعاية فى المراحل الحضارية المختلفة.

وأضاف الدكتور أشرف أبواليزيد، مدير عام متحف النسيج المصري، أنه سيتم تقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية المختلفة يشارك فيها مجموعة من أطفال المدارس، منها معرض لكتب الأطفال من إصدارات وزارة الآثار بتخفيضات تصل إلى 75 فى المائة، وديفليه لملابس الأطفال التاريخية والأسطورية، وورش فنية وتعليمية.

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