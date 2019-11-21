اليوم.. معرض "كاريكاتير من مصر وروسيا"

كتب - مصراوي:

ينظم المركز الثقافي الروسي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض الكاريكاتير الرابع بين فناني مصر وروسيا، بعنوان "كاريكاتير من مصر وروسيا"، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء.

يفتتح المعرض كل من الكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

يشار إلى أن المعرض يشارك فيه 40 فنانًا منهم 16 من روسيا و24 من مصر، ويضم مجموعة من الأعمال الكاريكاتيرية التي عرضت في الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، حيث تناول فنانو الكاريكاتير موضوعا مهما وهو الثقافة والتنوير.

من المقرر عرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية للأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وينسق المعرض كل من الفنان فوزي مرسي، والفنان خالد المرصفي. ويستمر المعرض حتى يوم 26 نوفمبر الحالي.​