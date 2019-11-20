رئيس دار الكتب: حان الوقت لاستعادة مكانة مصر في أفريقيا

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إنه حان الوقت لتستعيد مصر مكانتها في أفريقيا.

واستعرض عزمي - خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لأدب الطفل الذي يقام تحت عنوان "أدب الطفل الإفريقي" الذي ينعقد هذا العام بالتوازي مع الاحتفال بأعياد الطفولة ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي - الدور التنويري لدار الكتب منذ إنشائها في عهد الخديو إسماعيل.

وأكد الأبعاد المهمة للمؤتمر وأولها العدالة الثقافية والتي تعني في أبسط مفاهيمها التأكد من وصول المنتج الثقافي بكافة أشكاله إلى الريف والحضر وإلى كافة الفئات العمرية فلا يوجد فرق بين الأطفال والكبار في الحاجة إلى المعرفة والاستمتاع بالمنتج الثقافي على اختلاف صوره.

وأوضح عزمي أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ختام عام شهد اهتمامًا غير مسبوق بالعلاقات المصرية الإفريقية، وقد قدمت دار الكتب والوثائق خلال هذا العام مساهمات مهمة بدأت في شهر يناير من هذا العام بإصدار موسوعة تاريخ إفريقيا بالتعاون مع المركز القومي للترجمة ومركز دعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء ووزع هذا الكتاب في حفل تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي لمصر.

وأشار إلى مؤتمر الثقافات الإفريقية الذي عقد مؤخرًا في المجلس الأعلى للثقافة كمؤشر على اهتمام كافة قطاعات وزارة الثقافة بالشأن الإفريقي وهو اهتمام أصيل ومستمر لن ينتهي بنهاية هذا العام فقد حان الوقت لأن تعود مصر إلى إفريقيا- رغم أنها لم تغيب.

وأشاد بالتنوع في برنامج المؤتمر والأبحاث المقدمة في مجالات مختلفة منها الأدب الشعبي والكتابة المسرحية والسرد الروائي.

وألقى عزمي الضوء على أهمية المراكز العلمية في دار الكتب والوثائق القومية والدور الذي تقوم به لجانها العلمية المتميزة والباحثون العاملون بها في تحقيق و نشر التراث وهو جزء أصيل من دور دار الكتب والوثائق فهي ليست مجرد مستودع لحفظ الإنتاج الفكري فالدار لها دور ثقافي وتنويري كبير.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من رموز أدب الطفل في مصر وإفريقيا ، من بينهم الدكتور السيد فليفل عضو مجلس النواب و ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة والدكتورة أماني مجاهد أستاذ المكتبات والمعلومات.