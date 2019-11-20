عضو بـ"كبار العلماء" لأئمة كردستان: يجب تحصين الطلاب من الفكر المنحرف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأزهر الشريف يعالج قضايا الأمة الإسلامية، ويحافظ على هُويتها من التطرف والغلو، مشددًا على ضرورة أن يعمل الأئمة والوعاظ على نشر الوسطية التي تأسست عليها الدعوة الإسلامية، والتواصل البناء والمستمر مع طلاب المدارس والجامعات لتحصينهم ضد الفكر المنحرف، وترسيخ الوسطية، وحب الأوطان.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء هيئة كبار العلماء بوفد من أئمة وعلماء كردستان العراق، اليوم الأربعاء، والذي تضمن تبادل الرؤى والأفكار حول قضايا المسلمين المختلفة وكيفية علاجها من منظور إسلامي.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الله الويسي رئيس اتحاد علماء كردستان العراق أهمية الزيارة، موضحًا أن الأزهر يمثل المرجعية الكبرى والأصيلة بالنسبة للعالم الإسلامي.

وأشار الويسي إلى وحدة المنهج بين علماء كردستان وعلماء الأزهر الشريف، مشيرًا إلى سلامة المنهج الأزهري الذي كان عاصمًا للدماء والأموال والأعراض، والأوطان، وذلك لما يتمتع به من وسطية واعتدال واعتراف بالآخر.​