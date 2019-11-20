طلب إحاطة لوزير الداخلية لغياب الرقابة على المقاهي وتقديم الشيشة لمن دون 18 عاما

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات الواقعة على من يخالفها بخصوص منع الشيشة لمن دون الـ18 عامًا، لافتةً أن التدخين ضار جداً وتأثيره أكبر على أجسام المراهقين.

وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، أن هناك العديد من المقاهي تقدم الشيشة لمن هم دون الـ18 عامًا بهدف الربح، لا ينظر إلى أضرارها بالطفل وهو في مرحلة مبكرة من بناء جسمه، وعدم وجود رقابة علي هذه المقاهي علي مستوي الجمهورية يُعد مخالف للقانون الذي نصت مواده: قانون رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، وقانون رقم 85 لسنة 2020،و قانون رقم 154 لسنة 2007، والتي تعد من القوانين الهامة لحماية الأطفال من أضرار التدخين، خاصة وأنها تنص على ضرورة ايقاع عقوبات بالحبس أو الغرامات المالية على كل من يقوم بشراء أو بيع منتجات التبغ لمن هم دون (18 سنة).

وأكدت عضو محلس النواب، أن الأطفال هم أساس التنمية البشرية المستدامة والاستثمار في رعايتهم وتنميتهم هو استثمار في حاضر الأمم ومستقبلها، موضحةً أن ملف حقوق الطفل لاقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولي قيادة الدولة ، والتي يأتي على رأسها اهتماماته ملفات أطفال الشارع، وعمل الأطفال، وأوضاع التعليم، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة.