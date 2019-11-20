غرفة السياحة تعلن الاتفاق على استمرار منظومة تأمين تذاكر السفر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، الاتفاق على استمرار منظومة التأمين الخاصة بحجز شركات السياحة لتذاكر السفر بالسوق المصري كما هو معمول به حاليًا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد مشاورات ومناقشات استمرت أكثر من شهرين بين غرفة شركات السياحة ممثلة بلجنة الطيران بالغرفة وشركات الطيران واتحاد النقل الجوي "الأياتا".

وقال نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، إن اتحاد النقل الجوي أعلن الاتفاق على تجديد التعاقد مع شركة" GIG / LCI" للعام الجديد ٢٠٢٠ لنظام التأمين الخاص بشركات السياحة ضد مخاطر عدم سداد فاتورة الــ"BSP" لصالح شركات الطيران.

وأضاف عياد، أن هذا التأمين هو السبيل الآمن لضمان حقوق شركات الطيران ضد مخاطر التلاعب وعدم السداد، مشيرًا إلى أنه بسبب الأزمة الأخيرة في أموال شركات الطيران قبل عدة أشهر وبعد الاضطرابات الكبيرة في دول سياحية بالمنطقة، تم وضع ضوابط مشددة على عمل شركات السياحة في حجز التذاكر بعدة دول مجاورة.

وأوضح أن هناك اتجاها لتطبيق تلك الاشتراطات بمصر والعمل بخطابات ضمان كبيرة، أو إلزام الشركات بالسداد المسبق لقيمة التذاكر مما كان يمثل خطرًا كبيرًا على شركات السياحة وتهدد بخروج عدد كبير منها من العمل بحجز التذاكر أو منع عملها برحلات الحج والعمرة.

وأضاف أن تدخل الغرفة السريع وعلاقاتها مع كل الأطراف ساعد في وقف كل هذه القرارات واستمرار عمل شركات السياحة بنفس الآلية، مما يؤكد الثقة المحلية والدولية في غرفة السياحة والشركات.