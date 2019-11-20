هيئة كبار العلماء تستقبل أئمة كردستان العراق المتدربين بمنظمة خريجى الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

زار وفد من أئمة وعلماء كردستان العراق، المتدربين بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، مقر هيئة كبار العلماء بالدراسة، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد معبد أستاذ الحديث، عضو الهيئة، والدكتور صلاح العادلي أمين عام الهيئة، الذي نقل لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتضمن اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول قضايا المسلمين المختلفة وكيفية علاجها من منظور إسلامي.

ومن جانبه أكد الشيخ عبد الله الويسي رئيس اتحاد علماء كردستان العراق، على أهمية الزيارة التى وصفها على حد قوله بالتاريخية، مؤكدًا أن الشعب الكردستاني له في الأزهر إرثان، الأول: يتمثل في الإرث العام الذي يشترك فيه جميع المسلمين، وهو أن الأزهر بالنسبة للعالم الإسلامي يمثل المرجعية الكبرى والأصيلة، وهذا إرث عام يشترك فيه الكردستانيون مع جميع أهل السنة والجماعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، والثاني: يتمثل في أن الكردستانيين أحفاد القائد صلاح الدين الأيوبي، الذي أسس لدراسة المذهب السني بالأزهر الشريف.

و أشار الشيخ الويسي إلى وحدة المنهج بين علماء كردستان وعلماء الأزهر الشريف، مؤكدًا على أن سلامة المنهج الأزهري هي العاصمة للدماء والأموال والأعراض، والأوطان، وذلك لما يتمتع به المنهج الأزهري من وسطية واعتدال واعتراف بالآخر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد معبد، إن الأزهر الشريف يعمل على علاج قضايا الأمة الإسلامية، والحفاظ على هُويتها من التطرف والغلو، مشددًا على ضرورة أن يعمل الأئمة والوعاظ على نشر الوسطية التي تأسست عليها الدعوة الإسلامية، ومن سبل ذلك الاعتناء بالمرأة الكردستانية باعتبارها الحاضنة والمربية والمثقفة للأجيال، وضرورة التواصل البناء والمستمر مع طلاب المدارس والجامعات لتحصينهم ضد الفكرالمنحرف، وترسيخ الوسطية، وحب الأوطان .

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور صلاح العادلي، أمين عام هيئة كبار العلماء، لأعضاء الوفد بعض الإصدارات العلمية للهيئة للاستفادة بمحتواها العلمى الثمين.