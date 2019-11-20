وكيل نقل البرلمان يطالب كامل الوزير بتشكيل لجنة لمتابعة عمل السكك الحديدية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالجولة التفقدية التي أجراها المهندس كامل الوزير وزير النقل لورش صيانة جرارات السكة الحديد بالسبتية "إيرماس" وتفقده على الطبيعة لأقسام الورشة المختلفة وتابع أعمال صيانة وإعادة تأهيل الجرارات التي تجرى بالورش.

وطالب زين الدين، في بيان له اليوم من وزير النقل تشكيل لجنة هندسية وفنية ومحايدة على مستوى عال من الخبرات على أن تضم أساتذة من الجامعات وخبراء كبار في مجال عمل وتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية لمتابعة تكليفاته، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الشهري من الجرارات التي تجرى لها عمرات والانضباط في العمل وعدم السماح بخروج أي جرارات من الورش قبل التأكد من فحصها وكفاءتها على أن ترفع هذه اللجنة تقريرا للوزير كل 3 شهور.

وأكد أن هذه اللجنة سيكون لها دورها الايجابى في كل مايتعلق بالنواحي الفنية والهندسية والتأكد التام من صلاحية الجرارات والقطارات وأعمال الصيانة ومتابعة كل مايتعلق من عمليات التشغيل والصيانة والعمرات داخل جميع المنشآت بهيئة السكك الحديدية.

تجدر الإشارة إلى أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع انواع جرارات السكة الحديد، حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بين عمرات خفيفة ومتوسطة وجسيمة.​