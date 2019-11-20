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    للاستفادة من الخبرات المصرية.. وزير الآثار يستقبل سفير أنجولا

    12:34 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    للاستفادة من الخبرات المصرية.. وزير الآثار يستقبل سفير أنجولا

    وزير الآثار يستقبل سفير أنجولا

    كتب- محمد عاطف:

    استقبل مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمكتبه بمقر وزارة الآثار بالزمالك، سفير دولة أنجولا بمصر، والذي حرص على اللقاء بعد شهرين من تقلد مهام منصبه كسفيرا لبلاده في القاهرة.

    وخلال اللقاء، وبحسب بيان، تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري عامة وفي مجال المتاحف وتدريب الأثريين والمرممين خاصة، حيث تمتلك أنجولا ما يقرب من 20 متحفا.

    وأشار سفير أنجولا، إلى أن بلاده سوف تستفيد بالخبرات المصرية في هذا المجال لما لها من خبرة و تميز وصدارة في هذا المجال.

    كما تطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل التعاون لمحاربة الاتجار الغير مشروع في الآثار.

    وزير الاثار سفير أنجولا خالد العناني

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